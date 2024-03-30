الدفاع الروسية: زيادة إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة لأكثر من 3 أضعاف

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن "إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة والذخيرة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي، زاد بمقدار 3.5 أضعاف".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "رئيس المجمع الوزير سيرغي شويغو، أبلغ أنه ابتداء من عام 2022، زاد إنتاج المصنع بمقدار 3.5 أضعاف، ويجري تطوير قاعدة الإنتاج بنشاط، ويجري إطلاق مواقع جديدة وبناء مرافق إنتاج إضافية".

ووذكرت أنه "في العام الماضي، تم تركيب نحو 300 آلة ومعدة جديدة في مواقع الإنتاج المختلفة، ووعلى مدى العامين الماضيين، تضاعف عدد الموظفين بأكثر من 1600 شخص، وفي الوقت ذاته، ارتفع مستوى أجور عمال المجمع بنسبة 30%، وتجاوز متوسط ​​​​مستوى الأجور في إقليم ألتاي".

وبحسب البيان فإنه "تم إبلاغ شويغو، أنه في العام الحالي 2024، سيفتتح مركز تدريب مرخص خاصًا بالمجمع، يركز على احتياجات المجمع، حيث سيتم تدريب نحو 200 متخصص بحلول نهاية هذا العام".