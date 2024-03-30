توقيف 12 شخصا في فنزويلا على خلفية حرائق غابات

أعلن وزير البيئة الفنزويلي خوسيه لوركا، توقيف 12 شخصا على خلفية الحرائق التي اندلعت في غابات شمال البلاد عقب موجة حر، موضحا أنه تم "احتواء النيران".

وأشار لوركا، في حديث لقناة "في تي في" العامة في تقييم أولي بعد أسابيع من التقارير عن حرائق الغابات في خمس ولايات على الأقل في أراغوا، الى أنه "تمت مكافحة الحرائق بنجاح ولم يتم الإبلاغ عن وفيات، فيما أصيب إطفائيون كانوا يكافحون الحرائق".

وذكر أن "الحرائق أتت على 900 هكتار من إجمالي 107 آلاف هكتار في حديقة هنري بيتييه الوطنية الواقعة بين أراغوا وكارابوبو"، مضيفاً "الحرائق هي نتيجة لتوسيع الحدود الزراعية أو لمفتعلي الحرائق الذين يكرسون أنفسهم كل عام لإشعال النيران في التلال".

وتابع "كان هذا الموسم صعبا للغاية بسبب الظروف الجوية والتغير المناخي وظاهرة ال نينيو التي نشهدها".