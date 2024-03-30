قال ايه ترحيب دولي .. علاء مبارك : بعد ايه يا مجلس الفيتو صح النوم

الشارقة - اميمة ياسر - سخر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على إصدار مجلس الأمن الدولي، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.

وقال علاء في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): قال ايه ترحيب دولي بتبنى مجلس الأمن مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة !!

بعد ايه يا مجلس الفيتو صح النوم ، طيب وماذا بعد الترحيب الدولي هل تحترم إسرائيل القرار وتوقف المذابح ؛ اعتقد بعد الترحيب الدولي و المباركة على القرار ياتى العجز الدولي لتنفيذ القرار .

فكم من قرارات اتخذتها الامم المتحدة "مجلس الامن " من قبل لصالح الفلسطينيين لم تحترمها إسرائيل !