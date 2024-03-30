أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي سيارة تابعة لـ"اليونيفيل" في رميش

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "خلافًا لما تمّ نشره في لبنان، لم يستهدف الجيش أي سيّارة تابعة لقوّات "اليونيفيل" في منطقة رميش".
وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ "الطيّران المسيّر الإسرائيلي نفّذ غارةً قرب بلدة رميش في القطاع الأوسط، استهدفت آليّةً عسكريّةً تابعةً لليونيفيل، ما أدّى إلى وقوع عدد من الجرحى من جنود القوّات الدّوليّة، وجريح لبناني".
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