إصابتان نتيجة إشكال فردي تخلله إطلاق نار في صيدا ليلًا

وقع إشكال فردي ليل أمس، في منطقة حي الحاج حافظ قبالة روابي القدس في ​صيدا​، تخلّله إطلاق نار، ما أدّى إلى إصابة شخص بطلق ناري في القدم وجروح بليغة في الرّأس، وإصابة آخر بجروح في الرّأس.

وقد حضرت فرق "جهاز الإسعاف والطوارئ" في "الجمعيّة الطبيّة الإسلاميّة"، وعملت على إسعاف الإصابتين ونقلهما إلى مركز لبيب الطبّي في صيدا.