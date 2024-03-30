المرصد السوري: ارتفاع حصيلة قتلى الغارة الجوية الإسرائيلية قرب حلب إلى 52

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "ارتفعاع حصيلة قتلى الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت فجر الجمعة مواقع عدة قرب حلب في شمال سوريا إلى 52"، موضحاً أن "38 من قوات النظام وسبعة من حزب الله اللبناني وسبعة سوريين من مجموعات موالية لإيران".

وأشار المرصد، إلى أن "هذه الحصيلة من القتلى من قوات النظام تُعدّ الأعلى خلال الضربات الإسرائيلية السابقة التي طالت مناطق سورية، ويعتبر هذا الهجوم الأعنف في الضربات الإسرائيلية على سوريا منذ 3 سنوات".