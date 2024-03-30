هاشم: الاولوية حماية وطننا وتحصينه وعدم السماح للعدو بالاستفادة من اي ثغرة داخلية

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان "الخطر ما يزال يحيط بوطننا مع تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية وتزايد التهديدات اليومية لقيادات الكيان الصهيونى والمترافقة بتزويد الإدارة الاميركية الكيان العدواني بالسلاح النوعي من طائرات وقنابل وهذا ما يكشف النفاق السياسي الاميركي والانحياز الكامل بل الشراكة الكاملة في العدوان المستمر من غزة وفلسطين الى لبنان وهذا ما يدفع العدو الاسرائيلي الى التمادي في همجيته وعدوانيته".
وشدد هاشم، على أن "المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع وبكل المستويات والمواقع الابتعاد عن لغة الانقسام وإثارة الملفات التي تحتاج الى نقاش هادئ وموضوعي قد لا تسمح الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا والمنطقة الغوص في بعض الملفات الدقيقة لأن الاولوية لحماية وطننا وتحصينه وعدم السماح للاخرين وخاصة العدو من الدخول والاستفادة من اي ثغرة داخلية".
وأكد أن "هذا ما يجب ان ينتبه اليه الجميع دون استثناء وما يصيب وطننا يستدعي وجود مؤسسات فاعلة لتقوم بدورها وواجباتها الوطنية لمعالجة الازمات الراهنة ولمواكبة التطورات والتحديات الكثيرة ولهذا كان ينبغي على كل اصحاب المواقع المؤثرة ان يساهموا بدورهم في تقريب وجهات النظر بين المكونات السياسية لاخراج البلد من الازمات واعادة انتظام عمل المؤسسات".
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