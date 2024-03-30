"النشرة": 3 غارات على بلدة الطيبة وتحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"تعرض بلدة الطيبة الجنوبية لعدوان جوي اسرائيلي حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية 3 غارات متتالية مستهدفة احياء البلدة بـ6 صواريخ من نوع جو- ارض احدث انفجارهم دويا هائلا تردد في منطقتي النبطية والخيام". كذلك أفاد المراسل عن "تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية تجسسية نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح على علو متوسط".

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