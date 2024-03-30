ألفرد رياشي لمرددي عبارة ‏"إذا مش عاجبكم فلّوا": لن نرحل ولنا جمهوريتنا ولكم جمهوريتكم

أشار الأمين العام للمؤتمر الدّائم للفدراليّة ​ألفرد رياشي​، إلى "أنّنا نرى جملة ‏"إذا مش عاجبكم فلّوا" بكثرة مؤخّرًا، من قبل "الشّباب الطّيبة".

وشدّد في تصريح، على أنّك "تقوم بمعارك وحروب، وعندما نسألك "ليش فاتح عحسابك؟"، يكون الجواب: "إذا مش عاجبكم فلّوا". وتأتي بكلّ وقاحة لتعيّن لي من يمثّلني في هذه السّلطة المركزيّة الفاشلة، وتقول لي "إذا مش عاجبكم فلّوا!".

ولفت رياشي إلى أنّك "تريدني أن ادفع عنك الضّرائب، وعندما نسألك على أيّ أساس؟ تردّ وبكلّ نَمردةٍ "إذا مش عاجبكم فلّوا!". وتريدني أن أكون ذمّيًّا وتابعًا صغيرًا عندك، وعندما نسأل عن المسألة، تقول لي مجدّدًا: "إذا مش عاجبكم فلّوا!".

وأكّد أنّ "هذا الأمر لا يعجبني و"مش رح فل"، وليس أنت من يحقّ لك أن تقول "إذا مش عاجبك فل"، لأنّك أنت المخطئ من خلال خرقك لكلّ القوانين ولكلّ أعراض الدّساتير وتعدّيك على خصوصيّات الآخر، وبالتّالي أنت "يلّي لازم يستحي عحالو ويهاجر".

وأضاف: نقول ببساطة، إبقَ حثي أنت وقُم بما تريده، لأنّ هذا الكيان لم يعد يحملنا، ولن نرحل، و"خلّيه يكون واضحلكم التّالي: لنا جمهوريّتنا ولكم جمهوريّتكم".