"حزب الله": استهدفنا قاعدة خربة ‏ماعر وتحركًا ‏لجنود إسرائيليين داخل موقع الراهب

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم السبت 30-03-2024 قاعدة خربة ‏ماعر بالأسلحة الصاروخية، والساعة 12:45 استهدفنا تحركًا ‏لجنود العدو داخل موقع الراهب ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة". ‏

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