"النشرة": غارات إسرائيلية على بلدتَي حانين والطيبة واستهداف منازل في الناقورة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​جنوب لبنان​، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين متتاليتين على بلدة ​الناقورة​، مستهدفًا المنازل السّكنيّة. وقد توجّهت سيّارات الإسعاف الى مكان الاستهداف، كما انقطع ​التيار الكهربائي​ في البلدة".

وأشار إلى أنّ "الطّيران الحربي استهدف أيضًا بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، وبلدة ​الطيبة​".