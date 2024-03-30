"النشرة": غارات إسرائيلية على بلدتَي حانين والطيبة واستهداف منازل في الناقورة

ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين متتاليتين على بلدة الناقورة، مستهدفًا المنازل السّكنيّة. وقد توجّهت سيّارات الإسعاف الى مكان الاستهداف، كما انقطع التيار الكهربائي في البلدة".
وأشار إلى أنّ "الطّيران الحربي استهدف أيضًا بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، وبلدة الطيبة".
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