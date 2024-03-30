كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على الاعتداءات الإسرائيليّة على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل المدنيّة، ‏استهدف ‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:15 من ظهر اليوم السّبت، مبنىً يتموضع فيه ‏جنود العدو في مستعمرة أدميت بالأسلحة المناسبة؛ وأوقعوا فيهم إصابات مؤكّدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهداف مبنى يتموضع فيه ‏جنود العدو بمستعمرة أدميت ردًا على الاعتداء على الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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