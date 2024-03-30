ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل مستودع للفحم في المدينة الصّناعيّة في ​زحلة​، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات. كما أخمدوا حريقًا شبّ في أكوام من النّفايات في نيحا- البقاع".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد حريق أكوام من النفايات في نيحا وآخر داخل مستودع فحم في زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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