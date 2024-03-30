انتهاء عملية احتجاز رهائن في هولندا وإلقاء القبض على المشتبه به

احتُجز عدد من الرّهائن في بلدة وسط هولندا السبت، وفق ما أفادت الشرطة التي أكدت عدم وجود مؤشرات على دافع إرهابي للحادثة، فيما تم إخلاء منازل وإغلاق مركز المدينة.
كشفت الشرطة الهولندية، عن "عمليّة احتجاز رهائن مرتبطة بعدد من الأشخاص في مبنى وسط بلدة إيده"، مشيرةً إلى أنّها أقامت طوقًا أمنيًّا في محيط مقهى، بينما يتمّ إجلاء سكان نحو 150 منزلًا إلى مكان آمن.
وبعد ساعات قليلة، انتهت عمليّة احتجاز الرّهائن، من دون سقوط ضحايا، إذ أُطلق سراح جميع المحتجزين، وألقت الشّرطة القبض على المشتبه به.
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