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بنك HSBC يرفع سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية لـ22%

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك HSBC مصر رفع سعر الفائدة بنسبة 4.75% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بالجنيه لتسجل 22%.

وبحسب موقع البنك، يتم صرف العائد شهريا، وتصدر الشهادة من أول 10 آلاف جنيه بحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه، ويسمح بكسرها بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

وجاء قرار البنك لمواكبة تحركات بنوك عديدة برفع سعر الفائدة على شهادات الادخار عقب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 6% في اجتماع استتثاني ليصل العائد لديه لمستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف.

ويتيح بنك HSBC الشهادة للاصدارات الجديدة سواء للعملاء القائمين أو الجدد، فيما العملاء الحاليين في الشهادة السابقة 17.25% سيظلون على نفس العائد حتى انتهاء آجالها أو كسرها لإعادة اكتتابها في الشهادة الجديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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