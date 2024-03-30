‬انتظام الملاحة بموانئ البحر الأحمر وتداول 15 ألف طن بضائع

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين احمد:

انتظمت حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر، وسجلت موانئ الهيئة رسو 8 سفن على الأرصفة لتحقق تداول 15 ألف طن بضائع عامة و951 شاحنة و102 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات اليوم السبت شملت 3000 طن بضائع، 373 شاحنة و87 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 578 شاحنة و15 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينتين أمل ودليلة، كما استقبل الميناء أمس السفينتين أمل ودليلة وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

وسجل ميناء نويبع تداول 4400 طن بضائع و411 شاحنة من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا، وذلك عبر الخط الملاحي "نويبع- العقبة"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1686 راكب بموانيها.