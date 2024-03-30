أنهى حياتها بـ 15 طعنة.. الإعدام لتاجر مواشي متهم بقتل زوجته في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، حكمًا بالإعدام شنقًا على تاجر مواشي لقتله زوجته بـ 15 طعنة نافذة بسبب خلافات زوجية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشار روميل شحاتة، الرئيس بالمحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 11067 لسنة 2021 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم ثان أسيوط من غرفة عمليات النجدة يفيد قيام المتهم "محمود. ع. أ" 27 عاما ، تاجر مواشي، بإنهاء حياة زوجته المجني عليها "دعاء. خ. ع" 23 عاما .

انتقل إلى موقع الحادث رئيس مباحث قسم ثان أسيوط وتبين من المعاينة والفحص مقتل المجني عليها "دعاء" بـ 15 طعنة بالصدر والظهر واعترف زوجها بارتكاب الواقعة .

وتوصلت تحريات معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط إلى وجود خلافات زوجية بين المتهم والمجني عليها على إثرها قام بإعداد سلاح أبيض "مطواة" واستغل وقوفها داخل المطبخ توجه إليها ووجه لها عدة طعنات بالصدر وعندما حاولت المجني عليها الفرار إلى صالة منزلهما خرج خلفها وطعنها في ظهرها حتى سقطت على الأرض وفارقت الحياة، ثم قام بغسل وتنظيف السلاح المستخدم في الواقعة.