تشييع جنازة شقيق وزير التعليم العالي.. وزيرا الصحة والتعليم في مقدمة الحضور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تصوير- هاني رجب:

شهد مسجد النور بالعباسية، أداء صلاة الجنازة على الدكتور عاشور أحمد عاشور، شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

شارك في صلاة الجنازة، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازي، وير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما شارك في صلاة الجنازة، قيادات وزارة التعليم العالي ونواب ومساعدي الوزير وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية ورؤساء الجامعات السابقين وزراء سابقين.

وفي سيقا متصل، عزت أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيقه.

وأعرب "الخشت"، عن تعازيه لأسرة الفقيد داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور عاشور أحمد عاشور.

وتقدمت أسرة جامعة حلوان بخالص العزاء والمواساة لوزير التعليم العالي وأسرة الفقيد، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان.