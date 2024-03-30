أول تعليق من الكرملين على مقترح الرئيس الأوكراني للتفاوض

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الواقع الجيوسياسي قد تغير منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، مشيرة إلى أنه على الرئيس الأوكراني الأخذ في الاعتبار أن روسيا ضمت 4 أقاليم جديدة.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم السبت، تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إمكانية التفاوض مع روسيا على حدود ما قبل بدء العملية العسكرية:" إن الواقع الجيوسياسي قد تغير، وسيتعين على زيلينسكي الأخذ في الاعتبار أن روسيا ضمت 4 أقاليم جديدة".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية :" لقد تغيرت حدود كل من أوكرانيا وروسيا، ولدينا أربعة أقاليم جديدة، وهذا واقع جديد لا يمكن تجاهله"، مؤكدا أنه يتعين على الجميع أن يأخذوا ذلك في الاعتبار.

وفيما سبق ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استعداده لبدء محادثات السلام مع روسيا شرط العودة إلى حدود 2022.