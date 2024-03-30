المرصد الأوروبي: الوضع في لبنان يستوجب اتخاذ قرار جدي بمكافحة الفساد للنهوض مجددا

رأى "المرصد الأوروبي للنزاهة في ​لبنان​"، أنّ "الوضع في لبنان يستوجب اتخاذ قرار جدّي في ​مكافحة الفساد​ في البلاد، من أجل النّهوض مجدّدًا".

ولفت إلى أنّه "بينما ينتظر اللّبنانيّون حلًّا لودائعهم المحجوزة في المصارف، وكشفًا عمّا حصل في الحقبة السّابقة، تأتي الملاحقة لمن رفعوا الصّوت من أجل مكافحة الفساد"، معربًا عن أمله في أن "تحمل الفترة المقبلة التّجدّد بالقوانين وتحقيق العدالة، والأهم الوصول إلى ملاحقة المرتكبين".