"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مروحين وطيرحرفا وطيران حربي فوق حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الجيش الإسرائيلي استهدف محيط تلة الحمامص وأطراف بلدات مروحين، طيرحرفا والخيام بالقذائف المدفعية. ووفق ما نقل مراسل "النشرة" في حاصبيا، فقد كثف الطيران التجسسي الاسرائلي طلعاته الاستكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح على علو متوسط، فيما شهدت المنطقة أيضًا تحليق الطيران الحربي الاسرائلي علو مرتفع.

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