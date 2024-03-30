بوعبود تلقى برقية تهنئة بعيد الفصح من الحريري: نتطلع لمواصلة العمل بسبيل تحقيق السلام والوحدة

‎تلقى رئيس المعهد الفني الانطوني في الدكوانة، الأب شربل بوعبود، برقية تهنئة من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد. ‎وتمنى الحريري للأب بوعبود وللمعهد الفني الانطوني مزيدًا من التقدم والنجاح في خدمة المجتمع وتعزيز الروحانية والتسامح في المجتمع. ‎ وشكر الاب بوعبود وإدارة المعهد الحريري على المعايدة، موضحًا أنّهم "يتطلعون إلى مواصلة العمل الجاد والمثمر في سبيل تحقيق السلام والوحدة والتعايش الإيجابي في المجتمع"، متمنيًا أن "تحمل قيامة الرب يسوع بشائر الفرح للعالم وبخاصة لوطننا الحبيب لبنان".

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