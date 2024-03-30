اعتقال محتجز الرهائن في هولندا

ابوظبي - سيف اليزيد - انتهت عملية احتجاز رهائن في شرق هولندا، اليوم السبت، عندما ألقت الشرطة القبض على رجل يضع قناعا خلال خروجه من المقهى الذي كان يحتجز فيه رهائن.

وكتبت الشرطة على منصة "إكس"، "أُطلق سراح آخر رهينة. أوقف شخص. لا يمكننا مشاركة مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

أُطلق، بداية، سراح ثلاثة أشخاص أظهرتهم لقطات بثّتها محطة "إن أو إس" التلفزيونية العامة أثناء مغادرتهم المبنى وهم يرفعون أيديهم إلى الأعلى.

وأطلق سراح الرهينة الرابع بعد وقت قصير ليتم بعد ذلك توقيف المشتبه بتنفيذه العملية.

وأظهرت لقطات "إن أو إس" رجلا جاثيا على الأرض ويديه خلف ظهره بينما قيّده عناصر الشرطة بالأصفاد ووضعته في سيارة تابعة لها.

لحظة اعتقال محتجز الرهائن

وذكرت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي أنها أرسلت عدة وحدات من القوات الخاصة إلى الموقع، وهو مبنى في وسط بلدة "إيده"، للتعامل مع احتجاز الرهائن.

وأخلت الشرطة وسط البلدة وأجلت سكان حوالى 150 مبنى قرب المقهى.

وذكرت عدة وسائل إعلام محلية أن رجلا "مشوّشا" دخل إلى المقهى صباح السبت ووجّه تهديدات واحتجز أربع رهائن.

وأفادت الشرطة بأنه لا يوجد سبب يدعوها للاشتباه بوجود "دافع إرهابي" للعملية التي وقعت في مقهى يرتاده الشباب في البلدة.

وكان رينيه فيرهولست رئيس بلدية إيده، قال في وقت سابق "إنه وضع فظيع بالنسبة لجميع هؤلاء الناس. أشعر بالقلق والتضامن معهم ومع أحبائهم. آمل أن يتم حل المسألة الآن بشكل سريع وآمن".