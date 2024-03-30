غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي شيحين والجبين

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت أطراف بلدتي شيحين والجبين في جنوب لبنان. ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والتي تطال المدنيين.

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