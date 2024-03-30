"المرابطون": تحرير فلسطين لا يتم إلا بالمقاومة

اعتبرت حركة "الناصريين المستقلين- المرابطون"، في بيان، أن "يوم الأرض هو يوم مفصلي في تاريخ النضال الفلسطيني، وكل يوم من كفاحهم هو يوم الأرض، وتحرير فلسطين من جليلها إلى نقبها ومن بحرها إلى نهرها والقدس الشريف عاصمتها، لا يتم إلا بالمقاومة وبما يفعله هؤلاء الشباب والشابات أبناء فلسطين، الذين نراهم يبدعون في إدارة الصراع والاشتباك الدائم، ضد هؤلاء اليهود على أرض وطنهم".

ولفتت إلى "أننا على اقتناع تام بأن هذه التضحيات ستكون نتيجتها الحتمية التاريخية التحرير الكامل لفلسطين، وكما نقول دائماً يرونها بعيدة ونراها أقرب من القريب بهؤلاء الشباب على ارض فلسطين الحرة العربية".