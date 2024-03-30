انت الان تتابع خبر اشتباك أمام جامعة بابل.. الأمن يطارد سائق "تاهو" خطف طالبات ويقتله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "شخص يستقل عجلة نوع تاهو أقدم على خطف طالبات من أمام جامعة بابل".

وبين، أن "القوات الأمنية قامت بالاشتباك مع الشخص الخاطف على الطريق المؤدي للنجف ما أدى إلى مقتله"، لافتاً إلى أن "القاتل منتسب ايضاً وسجله القانوني مليء بالدعاوى".



وأضاف المصدر، أنه "اثناء المطاردة وإطلاق النار كانت هناك عجلة نوع كوستر حاملة لجنازة قادمة من بغداد، ونتيجة الرصاص العشوائي قتل احد المتواجدين في سيارة الجنازة وأصيب آخرون".