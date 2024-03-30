سعر الذهب اليوم السبت مع حلول التعاملات المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر، مع حلول التعاملات المسائية، بعد أن ارتفع بنحو 35 جنيها خلال تعاملات أمس.

وكان سعر الذهب ارتفع 5 جنيهات بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة، ثم بحلول تعاملات المساء زاد سعر الجرام من الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيها، ليسجل نحو 3105 جنيهات بإجمالي زيادة خلال اليوم نحو 35 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 14 عند 2070 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2661 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3105 جنيهات للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3549 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 24840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2,229.8 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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