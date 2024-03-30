الأردن: هناك سياسة ممنهجة تتبعها حكومة الاحتلال لقتل أي أفق ممكن لحل الدولتين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الخارجية الأردني، إن هناك سياسة ممنهجة تتبعها الحكومة الإسرائيلية لقتل أي أفق ممكن لحل الدولتين.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، أن ما تحتاجه المنطقة الآن هو وقف القتل ووقف التجويع وتزود الفلسطينيين بحاجاتهم الأساسية، موضحا أنه على المجتمع الدولي اتخاذ قرار ملزم في مجلس الأمن تحت الفصل السابع يمنع جريمة التجويع في غزة.

وشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، في اجتماع وزاري تستضيفه مصر لبحث تطورات الأوضاع في ‎غزة.

ويضم الاجتماع إضافة إلى الصفدي، وزيري خارجية ‎مصر و‎فرنسا، لبحث تطورات الأوضاع في ‎غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتطالب مصر والأردن بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتعارضان تهجير الفلسطينيين من القطاع أو عملية برية في رفح جنوب القطاع تهدد إسرائيل بشنها بسبب تداعياتها الكارثية على المدينة المكتظة بالفعل بالنازحين من شمال القطاع.

وشاركت مصر والأردن ودول أخرى في عمليات انزال جوي للمساعدات لسكان قطاع غزة.

ويأتي الاجتماع بعد مرور 176 يوما على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على بلدات جنوب الدولة العبرية وقتل 1200 شخص واحتجاز قرابة 240 من الأسرى واقتيادهم إلى القطاع .