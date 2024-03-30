محافظ الإسكندرية: تنظيم الزيادة السكانية يضمن حياة كريمة للأجيال الحالية والمقبلة (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الهدف من تنظيم الزيادة السكانية هو ضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، منوهًا أن النمو السكاني يؤثر على مؤشرات التنمية وينعكس على تراجع نصيب الفرد من الدخل.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء المجلس الإقليمي للسكان، اليوم السبت، لبحث ومناقشة مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية لمحافظة الإسكندرية، والخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية.

وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها الدولة لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له وضمان حقه في التعليم والصحة وفرص العمل من خلال معالجة القضايا السكانية وتنظيم الزيادة السكانية وفقًا للمعدلات الطبيعية.

ووجه المحافظ بتكثيف اللقاءات والندوات التوعوية بمشاركة كافة الجهات المعنية لتوعية المواطنين بخطورة القضية السكنية على المجتمع ككل، وحجم خطورة الزيادة السكانية على الفرد في ضياع حقه في التعليم والرعاية الصحية الكاملة وفرص العمل.

واستعرض الاجتماع ما جرى إنجازه من الخطة السكانية 2023/2024 وتقييم الخطط السابقة، بالإضافة إلى استعراض الجهود التي تمت بشأن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/2030.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء خالد جمعه، السكرتير العام بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، وإيناس سلامة، مقرر المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الإسكندرية، ومديري المديريات، وممثلي شركات المرافق، وجميع الجهات المعنية بالعمل السكاني بالمحافظة.