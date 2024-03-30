حزن وبكاء.. مطران بورسعيد يترأس جنازة القمص "شنوده فتحي" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

ترأس الأنبا تادرس، مطران ايبارشية بورسعيد وتوابعها، اليوم السبت، صلاة الجنازة على القمص شنوده فتحي، كاهن كنيسة مارجرجس التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، وذلك بالكنيسة ذاتها، بمشاركة لفيف من مجمع كهنة الإيبارشية وأعداد غفيرة من الأخوة الأقباط في ظل حالة من الحزن والبكاء.

وشارك آباء المجمع المقدس للكنيسة القبطية في تقديم التعازى للأنبا تادرس، وآباء كهنة من محافظات مختلفة في جنازة مهيبة، كما أرسل عدد أخر من الأساقفة والرهبان من داخل مصر وخارجها برقيات تعازي في وفاة القمص شنوده فتحى.

حضر الجنازة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية والشخصيات العامة، ونواب بورسعيد وقياداتها والمسؤولين بها.