إعلام مصري: استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس في القاهرة غدًا

أفاد مصدر أمني مصري لقناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من الإستخبارات المصرية، عن "استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في العاصمة القاهرة غدًا"، مشيرًا إلى جهود قطرية مصرية مشتركة من أجل "إحراز تقدّم في المفاوضات".

في وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "وفدًا إسرائيليًا يضم ممثلين عن الموساد والاستخبارات والشاباك يُغادر للقاهرة غدًا لبحث صفقة تبادل الأسرى"، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأمس، التقى وفد قيادة حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مع وفد قيادة حركة "الجهاد الإسلامي" برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة، وذلك في العاصمة الإيرانية طهران، لبحث التطورات السياسية والميدانية الجارية والمتعلقة بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وتداعياتها المختلفة.

وأكّدت القيادتان، بحسب بيان من "حماس"، أن "نجاح أي مفاوضات غير مباشرة يعتمد على أربع محددات أساسية هي: وقف العدوان بشكل شامل وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من كل قطاع غزة وحرية عودة النازحين، وإدخال المساعدات واحتياجات شعبنا وأهلنا في القطاع مع تبادل للأسرى".