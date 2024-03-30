الفصائل الفلسطينية: نرفض المقترح الإسرائيلي بإرسال قوات عربية لإدارة قطاع غزة

أكدت الفصائل الفلسطينية، في بيان، رفضها للمقترح الإسرائيلي بإرسال قوات عربية لإدارة الوضع في قطاع غزة.

وحذرت الفصائل، في بيان مشترك لها في دمشق، من "خطورة التساوق مع هكذا مقترحات، لأنها تشكل فخا وخديعة صهيونية جديدة، لجر بعض الدول العربية لخدمة مخططاتها ومشروعها بعد فشلها الكبير في الميدان، حيث تسعى مع الولايات المتحدة الأميركية، في محاولة الإلتفاف على الهزيمة النكراء التي منيا بها من خلال الإستعانة ببعض الدول العربية، وبعض أدواتهم في المنطقة لإخراج جيش الإحتلال من المستنقع الكبير الذي وقع به في قطاع غزة".

وأكدت الفصائل أنّ "الشعب الفلسطيني العظيم الذي سجل بطولات نادرة في معركة طوفان الأقصى وحالة الصمود الشعبية الاسطورية في مواجهة المجازر وحرب الإبادة التي شنها العدو الصهيوني على القطاع، قادر على اختيار قياداته ومؤسساته لإدارة القطاع، والحفاظ سيادته الوطنية، وكما صمد خلال الستة أشهر الماضية، قادر على إحباط كل المحاولات الإسرائيلية الأميركية وادواتهما في المنطقة والتي تحاول النيل من إرادة شعبنا العظيم واستقلالية قراره وسيادته"، محذرة الدول العربية من "الوقوع في هذا الفخ الصهيوني".