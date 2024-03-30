النخالة التقى عبداللهيان: المقاومة الفلسطينية ستُحقق النصر النهائي في غزة

أكّد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، أنّ "المقاومة الفلسطينية ستحقق النصر النهائي في الحرب الراهنة على غزة"، وأنّ "الشعب الفلسطيني سيقدم للعالم انموذجًا يحتذي به من الصمود والمقاومة".

كلام النخالة جاء خلال مؤتمر صحفي عقده بعد مباحثاته مع وزير الخارجية الإيراني في طهران، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.

ولفت النخالة إلى "الدور الكبير الذي تبناه وزير الخارجية الإيراني خلال الأشهر الأخيرة ومنذ انطلاق عملية طوفان الاقضى، ووقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة"، مضيفًا "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبفضل دبلوماسيتها الفعالة، تضطلع بدور سامي في تبيين مواقف المقاومة الفلسطينية ودعمها؛ وهو ما توقعناه".

وذكر أنّ "الجميع يعلم أن جمهورية ايران الاسلامية وقفت منذ انطلاقتها، الى جانب المقاومة الفلسطينية وقدمت الثمن باهظًا قبال ذلك"، واعتبر أنّ "الحظر الشديد الذي يُفرض على إيران اليوم هو بسبب دفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وشدد على أنّ "صمود فلسطين المبارك في طوفان الاقصى هو بفضل دعم الجمهورية الاسلامية الداعمة خلال الفترات المختلفة وعلى كافة المستويات للقضية الفلسطينية".