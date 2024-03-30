انت الان تتابع خبر محافظتان تعطلان الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لإدارة مجلس البصرة، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس محافظة البصرة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة استشهاد الامام علي عليه السلام".

من جهته، قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في بيان، انه "يتقدم باحر التعازي بذكرى استشهاد الامام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ويعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل".

