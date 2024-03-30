انت الان تتابع خبر السوداني يوجه باستبدال الشركة المتلكئة في تنفيذ مشاريع القرنة الخدمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم السبت، وفداً من شيوخ عشائر ووجهاء قضاء القرنة الواقع شماليّ محافظة البصرة، بحضور محافظ البصرة وقائمقام القضاء وعدد من الوكلاء والمديرين العامين المعنيين والمستشارين، والنائب عن محافظة البصرة ضرغام صباح المالكي".واستمع السوداني إلى "عدد من الطروحات والمقترحات التي قدمها الوفد، المتعلقة بالواقع الخدمي والمعيشي للقضاء، مؤكداً أن القرنة قضاء مهمّ بعشائره وأبنائه وثرواته، وباستحقاقاته الخدمية والمعيشية، وأن العمل مستمر في مختلف مفاصل الجهاز التنفيذي؛ للنهوض بالواقع الخدمي الذي عانى مشاكلَ كثيرة طيلة المرحلة الماضية، واتخاذ قرارات تعالج المشاريع المتلكئة".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "باستبدال الشركة المتلكئة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الخدمية بقضاء القرنة، بشركة أخرى رصينة، كما وجّه سيادته بعرض مشروع إنشاء مستشفى بسعة 300 سرير في القضاء، على جلسة مجلس الوزراء المقبلة للبتّ بها، وكذلك التوجيه بتشكيل لجنة فنية لمتابعة سير تنفيذ الأعمال الخدمية في القضاء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة، والعمل على تذليل كل العقبات الفنية والإدارية والمالية أمام هذه المشاريع".

وفي سياق توفير فرص العمل لأبناء القضاء، وجه "بتفعيل مكتب التشغيل في محافظة البصرة؛ من أجل تشغيل الشباب في قضاء القرنة وشمال البصرة بالشركات النفطية".

