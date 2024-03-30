حريق هائل داخل منشأة لتخزين الذخيرة العسكرية في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الإندونيسي أن انفجارات دمّرت السبت مستودعا للذخائر العسكرية في ضواحي العاصمة جاكرتا، ولم يُفد على الفور بسقوط ضحايا.

يُستخدم المستودع لتخزين ذخائر منتهية الصلاحية في مجمّع عسكري في مدينة بيكاسي غرب جزيرة جاوة، قرب جاكرتا.

وقال محمد حسن، القائد العسكري في مدينة جاكرتا، خلال مؤتمر صحافي متلفز، إنه "عند الساعة 18,05 شوهد دخان في المستودع ووقعت انفجارات".

وفيما اجتاحت النيران المستودع، أجلت السلطات سكان الجوار إلى نواح أكثر أمانا، وفق القائد العسكري.

وأوضح حسن "نؤكد لكم أن لا وفيات في الوقت الراهن لكن لا يمكننا دخول الموقع بسبب انفجارات أقل حدّة ما زالت تقع".

وتلقى الجيش تقارير تفيد بأن قذائف أو مقذوفات ربّما سقطت في المناطق المحيطة وحضّ السكان على عدم لمسها.

ولفت حسن إلى أن المستودع، الذي وقعت فيه الانفجارات، غير موصول بالكهرباء وأشار إلى أن الانفجار قد يكون ناجما عن ذخيرة "منتهية الصلاحية" و"غير مستقرة".

وقال "نشتبه بأن هذا (الانفجار) نجم عن ذخيرة منتهية الصلاحية"، وأشار إلى احتمال أن تكون "المواد الكيميائية والمتفجرة غير مستقرة".

كانت وسائل إعلام في إندونيسيا ذكرت، في وقت سابق اليوم السبت، أن رجال الإطفاء يعملون جاهدين لإخماد حريق ضخم اندلع في منشأة عسكرية لتخزين الذخيرة على مشارف العاصمة جاكرتا.

وأظهرت قناة "كومباس" التلفزيونية المحلية ألسنة لهب برتقالية اللون مع سحب دخان تتصاعد في السماء ودوي انفجارات ضخمة، كما أمكن سماع صراخ أشخاص على بعد عدة كيلومترات.

وقال كريستومى سيانتوري المسؤول في الجيش لقناة "كومباس" إن السلطات تجلي الناس من الأحياء المجاورة.