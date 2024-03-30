زيلينسكي يقدم تعهدا بشأن منشآت النفط في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن تواصل بلاده استهداف منشآت تكرير النفط في روسيا على الرغم من طلب الولايات المتحدة من كييف التوقف عن ذلك.

وكان زيلينسكي قد حذر من أن قوات بلاده قد تضطر إلى التراجع "خطوة بخطوة" ما لم يصلها المزيد من المساعدات العسكرية من حلفائها الغربيين.

وكتب ديفيد إجناتيوس من صحيفة "واشنطن بوست" في عمود، نقلا عن مقابلة مع زيلينسكي أجريت أمس الأول الخميس في كييف، أن هجمات الطائرات المسيرة هي انتقام من الضربات على شبكة الطاقة الأوكرانية.

وهاجمت القوات الأوكرانية أكثر من عشر مصاف داخل روسيا بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات خلال الشهر الماضي مما أدى إلى خفض إنتاج الوقود.

لكن الضربات أغضبت حلفاء كييف في الولايات المتحدة الذين يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع أسعار الوقود المحلية في عام الانتخابات، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأسبوع الماضي، نقلا عن أشخاص مطلعين على هذه المسألة.

وقال زيلينسكي للصحيفة الأميركية: "رد فعل الولايات المتحدة لم يكن إيجابيا في هذا الشأن. استخدمنا طائراتنا المسيرة. لا أحد يستطيع أن يقول لنا إنكم لا تستطيعون".

وحث الرئيس الأوكراني، مرة أخرى، على تسريع موافقة الكونغرس على أكثر من 60 مليار دولار أميركي من المساعدات العسكرية المعلقة منذ أشهر.

وقال إنه بخلاف ذلك، ستضطر أوكرانيا إلى تكثيف قصفها للأهداف العسكرية الروسية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المطارات الحربية.

وذكر زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، هذا الأسبوع بعد التحدث مع رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون: "نحن ندرك أن هناك وجهات نظر مختلفة في مجلس النواب حول كيفية المضي قدما، ولكن الأساس هو الحفاظ على قضية المساعدات لأوكرانيا كعامل موحد".