البرلمان العربي يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف فوري للعدوان وإطلاق النار ومنع التهجير القسري وإدخال المساعدات ورفض وإدانة السياسات الاستيطانية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدّد البرلمان العربي، في بيان اليوم بمناسبة الذكري الـ “48” ليوم الأرض الفلسطيني، على ضرورة وضع حد نهائي لتلك الانتهاكات التي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية، داعياً إلى تطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة، وحل قضية اللاجئين وغيرها من قضايا الوضع النهائي.

وأكد البرلمان العربي دعمه لجهود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه ونيل كافة حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف التي يضمنها القانون والشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن استمرار العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة يهدف إلى تدمير هوية وكيان شعب بأكمله.