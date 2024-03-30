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الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بتشكيل السلطة الفلسطينية لحكومة جديدة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بتشكيل السلطة الفلسطينية لحكومة جديدة تخدم الشعب الفلسطيني، مبدية تطلعها إلى العمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز السلام والأمن والازدهار وتحقيق إصلاحات موثوقة.

ووفقا لبيان صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، يعتبر تنشيط السلطة الفلسطينية أمرا أساسيا لتحقيق النتائج للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وتهيئة الظروف الملائمة للاستقرار في المنطقة الأوسع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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