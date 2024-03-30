استشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية عنيفة على خان يونس

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 19 شهيداً من تحت ركام أحد المنازل التي قصفتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة خان يونس، كما تم انتشال خمسة شهداء من محيط مستشفى الأمل غرب خان يونس استشهدوا إثر غارة جوية إسرائيلية، ترافق ذلك مع مواصلة الدبابات والجرافات الإسرائيلية تدمير المزيد من المربعات السكنية في خان يونس، التي هدم الاحتلال ما يزيد عن 60% من المنازل والمنشآت فيها منذ اجتياحها قبل عدة أشهر.
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