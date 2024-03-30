مجموعتان مسلحتان تتعهدان باحترام المدنيين في الكونغو

وقع ممثلو مجموعتين مسلحتين في الكونغو تعهدات رسمية هذا الأسبوع لبلدهم الذي مزقته أعمال العنف والعالم الأوسع تحت جملة: ومن الأفضل أن نحترم ونحمي المدنيين.

وفي ظل مراقبة عديد من الدبلوماسيين الغربيين، تعهد المبعوثون بأن قواتهم ستعمل على إنهاء العنف الجنسي وانعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة وضمان وصول أكبر إلى الرعاية الصحية في أجزاء شرق الكونغو التي تتزايد فيها أعمال العنف والتي يعملون فيها ويسيطرون عليها.

حماية المدنيين

ويعد الحفل الذي أقيم في قاعة المدينة في جنيف، وهي مدينة سويسرية معروفة بتوجهها الدولي ومقر للصليب الأحمر الدولي، تتويجًا لسنوات من العمل الذي قامت به المجموعة الإنسانية «نداء جنيف»، التي تعمل على حماية المدنيين في مناطق النزاع.

وشهدت الكونغو، ثاني أكبر دولة في أفريقيا، تصاعدا في الآونة الأخيرة في انعدام الأمن في شرقها الغني بالمعادن، وهي المنطقة التي مزقتها الصراعات لعقود من الزمن. وتتقاتل أكثر من 120 جماعة مسلحة من أجل الأرض والسلطة، وفي بعض الحالات، من أجل حماية مجتمعاتها.

ومع ذلك، فإن حركة 23 مارس، وهي الجماعة الأكبر والأكثر شهرة، التي يُزعم أنها مرتبطة برواندا المجاورة، لم تتعامل مع منظمة نداء جنيف.

قمع العنف

وكان الرئيس فيليكس تشيسكيدي، الذي بدأ فترة ولايته الثانية لمدة خمس سنوات في يناير، قد جعل من قمع العنف في الأجزاء الشرقية من الدولة الواقعة في وسط إفريقيا أولوية في ولايته الأولى، لكنه واجه صعوبات في تحقيق النتائج.

حركة 23 مارس

وفي جنيف، وقعت جماعتان مسلحتان متحالفتان بشكل فضفاض مع الحكومة ضد حركة 23 مارس «صكوك التزام» منفصلة بشأن القواعد التي تعهدتا باحترامها. وسارعت منظمة نداء جنيف إلى القول إن هذه ليست اتفاقيات رسمية ولا «تضفي الشرعية» على الجماعات المسلحة.

وإحدى المنظمتين، CMC-FDP (الاختصار باللغة الفرنسية لتجمع حركات التغيير/ قوة الدفاع الذاتي للشعب الكونغولي)، عملت مع منظمة نداء جنيف لمدة خمس سنوات واتخذت خطوات مثل إطلاق سراح 35 طفلاً كانوا في السابق في معسكرات الاعتقال. إعادة تأهيل المدارس والمراكز الصحية. الرغبة في التغيير

وقال المتحدث باسم المجموعة مارسيلين شينكوكو نكوبا، الذي رافقه في جنيف جيريمي نكوبا، الرئيس السياسي للمجموعة: «قبل كل هذه الدورات التدريبية التي تلقيناها، كان بإمكاننا أن نسمح لأنفسنا بأن نفعل ما نريد». «الآن، نشعر، يمكننا أن نرى، أن هناك تغييرًا على الأرض، ولذا لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بفعل ما نريد بعد الآن».

واعترف شينكوكو نكوبا بأن احترام الالتزامات «ليس بالأمر السهل»، وقال إنه «ليس نبياً» لكن المجموعة ستسعى إلى الالتزام بها الآن بعد أن تم التعهد بالتعهدات.