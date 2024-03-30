كارثة في حدائق الأهرام بسبب "الشماريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل جراج سيارات بحدائق الأهرام غرب الجيزة، مساء السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جراج دائرة قسم الهرم.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم وقطاع إطفاء الغرب.

تبين بالفحص اشتعال عدد من السيارات داخل جراج؛ بسبب الألعاب النارية ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.