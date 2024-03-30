بالصور.. محافظ الغربية يفتتح حديقة الطفل بمركز شباب كفر الزيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، حديقة الطفل بمركز شباب كفر الزيات، في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب، وكذلك الأهتمام بتطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية بالمحافظة.

تفقد المحافظ الحديقة التي أقيمت بالكامل على نفقة مركز الشباب، وتمت إضافة بعض الألعاب من قبل وزارة الشباب والرياضة.

تحتوي الحديقة على مسطح أخضر وممشى للعائلات ومجموعة مختارة من الألعاب التي تشجع الطفل على تفريغ طاقته.

وتعد هذه الحديقة إضافة ومتنفسًا جديدًا لأعضاء ورواد مركز الشباب.

وفي السياق، كرّم المحافظ 30 سيدة من الأمهات المثاليات بمركز كفر الزيات، وهنأ الحضور ببداية العشرة الأواخر من رمضان، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، كما هنأ أمهات كفر الزيات.