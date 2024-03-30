بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في حادث تصادم بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أصيب 15شخص، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، اليوم السبت، بطريق مدينة أسوان الجديدة.

تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ربع نقل بطريق مدينة أسوان الجديدة، ووجود مصابين.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أن الحادث أسفر عن إصابة 15شخص، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي.

جرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

الخليج 365 ينشر أسماء المصابين في الحادث: