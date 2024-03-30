جريح جرّاء حادث سير على اوتوستراد جبيل

وقع حادث سير بين باص لنقل الركاب وسيارة على اوتوستراد جبيل المسلك الغربي، مقابل مستشفى سيدة ماريتيم، ما أدى إلى اصابة شخص بجروح حرجة تم نقله بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى سيدة ماريتيم.

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