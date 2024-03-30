70 ألف فلسطيني أدوّا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدى آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات القوات الإسرائيلية.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 70 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.
وانتشرت القوات الاسرائيلية عند باب الأسباط ونصبت السواتر الحديدية، تزامنًا مع توافد المصلين للأقصى، واستدعت فرقة الخيالة في محيط منطقة باب العامود في البلدة القديمة بالقدس.
وأدّى بعض المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس.
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