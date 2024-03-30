شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترحب بتشكيل السلطة الفلسطينية لحكومة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل السلطة الفلسطينية لحكومة جديدة تخدم الشعب الفلسطيني، مبدية تطلعها إلى العمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز السلام والأمن والازدهار وتحقيق إصلاحات موثوقة.

ووفقا لبيان صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: يعتبر تنشيط السلطة الفلسطينية أمرا أساسيا لتحقيق النتائج للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وتهيئة الظروف الملائمة للاستقرار في المنطقة الأوسع. قطاع غزة من ناحية أخرى، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 176 على التوالي إلى 32705 شهداء، والجرحى إلى نحو 75190 جريحاً؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 82 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 98 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.