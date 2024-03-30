سلمان للإغاثة يدعم لاجئي شمال لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث وزع المركز الأسبوع الماضي 175 ألف ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125 ألف فرد.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.