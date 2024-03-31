رأى السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، أنّه "يجب على الكونغرس بدء الاستماع للشعب الأميركي"، مشددًا على أنّه "لا مزيد من الدعم لآلة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو الحربية".
ويأتي تصريح ساندرز، تعقيبًا على ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أمس الجمعة، بأنّ "الولايات المتحدة الأميركية وافقت على تقديم المزيد من القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل".
ولفتت إلى أنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سمحت خلال الأيام الأخيرة بتزويد إسرائيل بقنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات"، كاشفة أنّ "الحزمة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز MK84".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، قوله إنّ واشنطن مستمرّة "بدعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وإخضاع المساعدات لشروط لم يكن من سياستنا"، وفق تعبيره.
وقال مسؤولون أميركيون، وفق الصحيف، إنّ "وزارة الخارجية سمحت بنقل 25 طائرة F-35A ومحركات بقيمة 2.5 مليار دولار لإسرائيل".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط كارثة إنسانية يعيشها القطاع، وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن وقف إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر ساندرز: يجب على الكونغرس بدء الاستماع للشعب الأميركي لا مزيد من الدعم لآلة نتانياهو الحربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.