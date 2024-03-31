كنيسة اللاتين في غزة أقامت قداس عشية عيد الفصح على وقع استمرار القصف الإسرائيلي

أقامت كنيسة العائلة المقدسة للاتين في مدينة غزة، قداس عشية عيد الفصح، استعدادا لاستقبال عيد الفصح المجيد، غدا الأحد، حسب التقويم الغربي.
وترأس القداس الأب يوسف أسعد بمشاركة عدد من الراهبات وعدد من الفلسطينيين المسيحيين، الذين نزحوا إلى الكنيسة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأضاء المصلون الشموع، ورفعوا الصلوات ورنموا من أجل السلام، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.
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